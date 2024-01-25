أستاذ دراسات إسرائيلية: اقتصاد الاحتلال يعاني بشدة رغم الدعم الأمريكي (فيديو)

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن التكلفة الاقتصادية للعدوان المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كبيرة للغاية، وأكد أن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي مدعوم بشكل كبير جدًا من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً الى أن هناك حالة من السخاء الشديد من جانب واشنطن، سواء عبر الدعم المالي، أو من خلال الدعم بالأسلحة والذخيرة للجيش الإسرائيلي، الذي يشن عدواناً غاشماً على الشعب الفلسطيني، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بشكل ملموس

وأضاف «عبود»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «DMC»، قائلًا: «الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بشكل ملموس، وهناك شكوى واسعة المجال في الاقتصاد الاسرائيلي، سواء من قادة الاقتصاد في إسرائيل، أو على المستوى المجتمعي، بسبب ارتفاع نفقات المعيشة»، معتبراً أنه بمثابة «القشة التي تقصم ظهر البعير الإسرائيلي».

وتابع أن محافظ «بنك إسرائيل» خرج بتصريحات لافتة، الأسبوع الماضي، جاي فيها أن «الحرب مهمة بالنسبة لإسرائيل، ولكن الاقتصاد الإسرائيلي لن يفتح للجيش الإسرائيلي شيكًا على بياض ليفعل ما يشاء، ويحتاج من الميزانيات، أو يستفيد من الميزانيات كما يشاء، وإلا سوف ينهار الاقتصاد الإسرائيلي تحت وطأة الميزانية الأمنية».

وأكمل: « الحكومة الإسرائيلية بدأت بمجموعة من الإجراءات التقشفية من أجل تخفيض تكلفة أو ميزانيات الوزارات المختلفة، والوزارات التي كان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يعطيها للأحزاب المشاركة في الإئتلاف، لكي يشتري ولائها وبقائها في الحكومة، وبدأت بعض الإجراءات التقشفية».

نتنياهو بدأ إجراءات تقشفية تخص المواطن الإسرائيلي

وقال: «نتنياهو بدأ إجراءات تقشفية تخص المواطن الإسرائيلي، وأصبحت ضغوط كبيرة جدًا على المجتمع الإسرائيلي اقتصاديًا، لا يتحملها المجتمع، ومن ثم بدأت أصوات تطالب بفكرة وقف الحرب، ووقف العدوان على قطاع غزة».