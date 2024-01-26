أسعار تذاكر قطارات «التالجو وvip» من القاهرة لمحافظات الصعيد

مع دخول إجازة نصف العام، يبحث المسافرين من القاهرة إلى محافظات الصعيد المختلفة والعكس عن أسعار تذاكر قطارات «التالجو والـvip» سواء الدرجة الأولى أو الثانية.

وفيما يلي تقدم «الوطن» أسعار تذاكر قطارات «التالجو وvip» من القاهرة إلى مختلف محافظات الصعيد:

قطار التالجو

- القاهرة- أسيوط بسعر 350 جنيها للأولى و250 جنيها للثانية.

- القاهرة - سوهاج بسعر 500 جنيه للدرجة الأولى و300 جنيه للثانية.

- القاهرة - قنا بسعر 550 جنيها للأولى و350 جنيها للثانية.

- القاهرة - الأقصر بسعر 600 جنيها للأولى و400 جنيه للثانية.

- القاهرة - أسوان بسعر 700 جنيه للدرجة الأولى و550 جنيها للدرجة الثانية.

قطارات vip

القاهرة - الفيوم درجة أولى 105 جنيهات ودرجة ثانية 75 جنيها.

القاهرة - بني سويف درجة أولى 100 جنيه ودرجة ثانية 75 جنيها

القاهرة - مغاغة درجة أولى 125 جنيها ودرجة ثانية 100 جنيه

القاهرة - بني مزار درجة أولى 130 جنيها ودرجة ثانية 100 جنيه

القاهرة- المنيا درجة أولى 155 ودرجة ثانية 115 جنيها.

القاهرة - ديروط درجة أولى 170 جنيها ودرجة ثانية 130 جنيها.

القاهرة - أسيوط درجة أولى 195 جنيها ودرجة ثانية 135 جنيها.

القاهرة - أبوتيج درجة أولى 200 جنيه ودرجة ثانية 150 جنيها.

القاهرة - صدفا درجة أولى 200 جنيه ودرجة ثانية 150 جنيها.

القاهرة- طما درجة أولى 200 جنيه ودرجة ثانية 150 جنيها.

القاهرة- طهطا درجة أولى 215 جنيه ودرجة ثانيه 150 جنيها.

القاهرة- المراغة درجة أولى 215 جنيها ودرجة ثانيه 155 جنيها.

القاهرة- سوهاج درجة أولى 220 جنيه ودرجة ثانية 155 جنيها.

القاهرة- المنشاة درجة أولى 225 جنيه ودرجة ثانية 160 جنيها.

القاهرة- جرجا درجة أولى 225 جنيها ودرجة ثانية 160 جنيها.

القاهرة - نجع حمادي درجة أولى 245 جنيها ودرجة ثانية 170 جنيها.

القاهرة- قنا درجة أولى 265 جنيها ودرجة ثانية 175 جنيها.

القاهرة- الأقصر درجة أولى 280 جنيها ودرجة ثانية 190 جنيها.

القاهرة- اسنا درجة أولى 295 جنيها ودرجة ثانية 195 جنيها.

القاهرة- ادفو درجة أولى 305 جنيهات ودرجة ثانية 210 جنيهات.

القاهرة- كوم امبو درجة أولى 325 جنيها ودرجة ثانية 210 جنيهات.

القاهرة- أسوان درجة أولى 335 جنيها ودرجة ثانية 215 جنيها.