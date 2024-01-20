موعد الأيام البيض في شهر رجب.. اعرف فضائل صيامها (فيديو)

يستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان المبارك، بمختلف أنواع الطاعات، خاصة عبادة الصيام، وبحلول شهر رجب تبدأ نسمات الشهر الفضيل إذ يعتبره كثيرون -مع شهر شعبان- سفيري شهر رمضان، وشهر رجب من الأشهر الحرم الذي يستحب فيه، كغيره من الشهور الهجرية، الكثير من العبادات كالدعاء والصدقات وقراءة القرآن، إضافة إلى صيام التطوع خاصة في الأيام التي يسن صيامها كيومي الاثنين والخميس من كل أسبوع والأيام البيض من كل شهر.

موعد صيام الأيام البيض في رجب

وبخصوص الصيام في شهر رجب فإنه يسن صيام 4 أيام خلال أسبوع، تشمل الاثنين والخميس، إضافة إلى الأيام البيض التي يسن صيامها في كل شهر عربي، وتحل أيام 13 و14 و15 رجب 1445 الجاري، التي توافق الخميس والجمعة والسبت المقبل.

وقد ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على لسان الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أن الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".

الصيام في شهر رجب

ويستعرض التقرير التالي الأيام الأربعة التي يسن صيامها خلال أسبوع من الآن، في شهر رجب، شاملة الأيام البيض بالتواريخ:

1- الاثنين 10 رجب 1445 هجريا الموافق 22 يناير 2024 ميلاديا.

2- الخميس 13 رجب 1445 هجريا، الموافق 25 يناير 2024 ميلاديا «من الأيام البيض».

3- الجمعة 14 رجب 1445 هجريا، الموافق 26 يناير 2024 ميلاديا «من الأيام البيض».

4- السبت 15 رجب 1445 هجريا، الموافق 27 يناير 2024 ميلاديا «من الأيام البيض».

وقد اشتمل شهر رجب على نحو 10 أيام يسن صيامها وهي الاثنين والخميس من كل أسبوع «8 أيام»، إضافة إلى الأيام البيض الثلاثة، علما بأن بها يوم خميس، وبذلك يكون هناك 10 أيام يُستحب صيامها في شهر رجب 2024.