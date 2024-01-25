الأمطار تضرب 5 مدن في الإسماعيلية.. وفرق الطوارئ تنتشر في الشوارع

شهدت 5 مدن في محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس، أمطارا متفاوتة الشدة بالتزامن مع منخفض جوي في عدد من المحافظات الساحلية والقريبة من القاهرة.

وشهدت مدينة الإسماعيلية ومراكز التل الكبير وفايد والقصاصين وأبوصوير أمطارا متفاوتة الشدة على مدار الساعات القليلة الماضية، فيما وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى.

انتشار فرق الطوارئ

وانتشرت فرق الطوارئ وسيارات رفع المياه التابعة للأحياء والمدن، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في شوارع المدن مساء اليوم الخميس للتعامل مع تراكمات المياه.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بتفعيل غرف العمليات في كافة الأحياء والمراكز والمدن، إلى جانب ربطها بالغرفة الرئيسية في الشبكة الوطنية للطوارئ لسرعة اتخاذ اللازم حال أي طارئ.

كما وجهت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين بضرورة الحيطة والحذر خلال الساعات المقبلة، وخاصة حال السير على الطرقات السريعة والصحراوية وعدم زيادة السرعة عن 60 كيلو في الساعة لضمان عدم وقوع أي حوادث مرورية.