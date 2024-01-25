أمطار وطقس سيئ في القليوبية والمحافظ يعلن الطوارئ

شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، مساء اليوم الخميس، سقوط أمطار مابين متوسطة وشديدة ضربت أنحاء المحافظة دون تأثر الحركة المرورية وحركة الأفراد على الطرق الرئيسية أو شوارع المدن.

انتشار السحب الكثيفة

وتزامنا مع الأمطار متفاوتة الشدة شهدت محافظة القليوبية انتشار السحب الكثيفة في سماء المحافظة وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وحالة الطقس السيئ.

التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى

ومع سقوط الأمطار التي ضربت القليوبية جري التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ونشر معدات وسيارات شفط المياه بالمناطق الحيوية بالمحافظة، والتأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وتطهير شنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

فيما دفعت الشركة بعددا من المعدات لرفع أثار الأمطار وتجمعات المياه خاصة في الأنفاق وعلى الطرق الرئيسية.

من جانبه أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ والأمطار، مشيرا إلى أنه وجه رؤساء المدن و المراكز والأحياء بفرض حالة الطوارئ لحين انتهاء أمطار نوات الغطاس، ومتابعة صيانة ورفع كفاءة المعدات وخاصة معدات مجابهة السيول والأمطار، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتأكد من صيانة وجاهزية سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية.