منخفض جوي وسقوط أمطار.. رفع حالة الطوارئ في 17 محافظة غدا الجمعة

أكدت غرف العمليات في 17 محافظة، رفع حالة الطوارئ القصوى، بسبب موجة الطقس السيء، المتزامنة مع المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد هذه الأيام، والذي يصاحبه انخفاضا في درجات الحرارة وسقوط أمطار متوسطة الشدة على محافظات الوجهة البحري والإسكندرية، وأعلنت الغرف استقبال شكاوى المواطنين في حال حدوث أضرار بسبب طقس غدا الجمعة.

سُحب ممطرة على بعض المحافظات

وأضافت غرف العمليات، أن موجة الطقس السيء غدا الجمعة، سوف تتسبب في سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وعلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة الى مناطق جنوب الوجه البحري بنسبة حدوث 40% تقريبا على فترات متقطعة، وهو ما أكدته خريطة الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية.

وأكدت الخريطة استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة على مناطق من شمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة

وتشمل المحافظات التي سوف تضربها الأمطار في طقس الجمعة المتقلب «الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسماعيلية، دمياط، الغربية، المنوفية، الدقهلية، السويس، بورسعيد،، بني سويف المنيا، الفيوم، شمال سيناء، جنوب سيناء».

درجات الحرارة في المحافظات الجمعة الموافق 26 يناير

وأكدت غرف العمليات في المحافظات، أن درجات الحرارة تختلف من أقليم لآخر ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة أنحاء البلاد.

-القاهرة ومحافظات الوجهة البحري العظمى 19 درجة والصغرى 13.

-السواحل الشمالية العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة.

-جنوب سيناء، العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة .

-شمال الصعيد، العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات.

-جنوب الصعيد، العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.