حالة الطقس بالمحافظات.. أمطار غزيرة ورياح بداية من الاثنين

كشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس بالمحافظات، خلال الساعات المقبلة لتتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث30%.

حالة الطقس بالمحافظات.. أمطار غزيرة

وعن حالة الطقس بالمحافظات، توقعت «الأرصاد»، هبوب رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات مٌتقطعة، ما يُزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت «الأرصاد»، أن مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تتعرض لسقوط أمطار متوسطة، بينما تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، بنسبة حدوث 40% على فترات متقطعة، مٌشيرة إلى أنه يٌصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات مُتقطعة.

وتوقعت «الأرصاد» أن يشهد الأحد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من تساقط أمطار غزيرة يوم الاثنين

وحذرت «الأرصاد»، من تقلبات جوية بداية من الاثنين 29 يناير 2024 تؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتنشط الرياح، مما يٌزيد من الإحساس ببرودة الطقس على بعض المناطق، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

حالة الطقس بالمحافظات

أما حالة الطقس بالمحافظات توقعت «الأرصاد» أن يسود طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ولفتت «الأرصاد» إلى تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد، ونصحت المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.