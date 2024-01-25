اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. تحذير حكومي من شراء الذهب: الأسعار غير حقيقية

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- تحذير حكومى من شراء الذهب: الأسعار غير حقيقية

- «قناة السويس»: نوفر 90% من الوقود مقارنة بالطرق البديلة

- «ربيع» لـ«البحرية الدولية»: الأوضاع الحالية فى البحر الأحمر تُنذر بتفاقم أزمة الانبعاثات الكربونية الضارة

- فحص 15 مليون مواطن ضمن «الكشف عن الأمراض المزمنة والأنيميا والتقزم»

- «الصحة»: المبادرات تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية ومن تخطَّى 40 عاما والشباب أصحاب التاريخ المرضى

- «الداخلية» تكرم المتعافين فى مراكز «مكافحة الإدمان»

الصفحة الثانية

- 111 يوما من القتل والدمار فى قطاع غزة.. ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين والمفقودين والمعتقلين

- منخفض جوى يعمق آلام الفلسطينيين وتوقعات بسقوط أمطار.. و«الهلال الأحمر»: 1٫5 مليون فلسطينى يعيشون ظروفاً بائسة

- وزيرة التخطيط لرئيس «NDB»: نتطلع لتعميق التعاون مع دول «بريكس»

- «السعيد»: زيادة بنسبة 33% فى واردات مصر من دول المجموعة وارتفاع الصادرات بنسبة 75%.. وتوجيه الاستثمارات للمجتمعات الأكثر احتياجاً لتحسين حياة المواطنين

- «معيط»: لدينا فرص استثمارية واعدة بمزايا تنافسية ومحفزات جاذبة للقطاع الخاص

- تعاون «مصرى - أوروبى» لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز العمل المناخى

- «المشاط»: نسعى للتوسع فى التمويل المختلط لدعم النقل المستدام والمياه والزراعة والمؤسسات الصغيرة والطاقة المتجددة

الصفحة الثالثة

- محاكمة إسرائيل.. تقيد «إبادة» الفلسطينيين

- «العدل الدولية» تصدر اليوم قراراً بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد جرائم الاحتلال

- جرائم القتل تهدد شرعية إسرائيل وتعرّضها للمساءلة العالمية

- توقعات بصدور تدابير لحماية الشعب الفلسطينى

- أستاذ علوم سياسية: المحاكمة تفضح «تل أبيب» وستؤثر على سمعتها وتنزع شرعيتها الدولية

- يجب تعرية ممارسات الاحتلال دولياً.. وسيتم رفع قضايا مشابهة تتعلق بانتهاكها لاتفاقيات أخرى

- «سلامة»: مجرد إصدار أوامر الحماية سيُلحق الضرر بإسرائيل والدول التى تدعمها

الصفحة الرابعة

- مصر تنوع مصادر الطاقة «نظيفة ومتجددة»

- الدولة تسعى للوصول إلى مساهمتها بنسبة 24% فى توليد الكهرباء عام 2030

- 20% من إنتاج الكهرباء «متجددة».. وتوقعات بوصولها لـ42% عام 2030

- «البيئة» تشجع المشروعات التجريبية التى تعتمد على «الشمس والرياح»

- تنفيذ مشروع لتشغيل نظام خلايا شمسية بقدرة 300 كيلووات متصلة بالشبكة القومية.. والتوسع فى إنتاج الوقود الحيوى من النباتات

- رئيس قسم «المتجددة» بجامعة الدلتا: مصر تسير بخطى متسارعة للاستثمار فى مصادر متنوعة للطاقة

- د. عمرو عبدالهادى: الهيدروجين الأخضر بديل البترول.. ونعيش طفرة فى إنشاء المحطات الكهربائية.. و«الضبعة النووية» ذات تقنية عالية التطور

الصفحة الخامسة

- «معرض الكتاب».. إقبال جماهيرى كبير في اليوم الأول

- تدشين مشروع «حكايات النصر» فى أولى الفعاليات

- د. نيفين الكيلانى: 1200 دار نشر من 70 دولة تشارك فى الدورة الـ55

- وزيرة الثقافة: المعرض أثرى عقولاً مصرية وعربية

- سمير فرج: توثيق لتاريخ مصر خلال حرب أكتوبر فى مختلف مناحى الحياة وطارق الطاهر: أشارك بكتاب «الثأر من النكسة.. سيرة ثقافية من 67 - 73»

- «حياة كريمة» تشارك بأنشطة توعوية وورش تفاعلية

- «حلايب وشلاتين»: منفذ بيع وتسويق رئيسى لمنتجاتنا

الصفحة السادسة

- جمال حسين يكتب : السيسى ورسائل المصارحة فى عيد الشرطة

- أمينة خيرى تكتب: «بُمب» العيد والمزاج الحاد و25 يناير

- د. محمود خليل يكتب: عصابة التسعة

- أحمد رفعت يكتب: قرار «العدل الدولية».. بين الإدانة و«الإنقاذ» للعدو الإسرائيلى!

- بلال الدوى يكتب: يا ليتَهُم وافقوا على «المبادرة المصرية» منذ البداية

الصفحة السابعة

- «المجموعات» قالت كلمتها.. السنغال «الأقوى».. ووداع مرير لـ«عرب الشمال»

- حسابات فنية جديدة.. فيتوريا يجهز بديل «عاشور» للكونغو الديمقراطية «فتحى» فى الصورة بقوة.. وقياسات بدنية للجميع

- الطريق نحو اللقب.. الإشارة مفتوحة أمام الفراعنة وحامل اللقب فى مطبات صعبة

الصفحة الثامنة

- «يا مرايتى» لوحات فنية بلمسة «مى».. هدية للعرائس

- سبَّاح فى «اللفّة»

- تدريب يبدأ من عمر 45 يوماً ويخضع لإجراءات السلامة والأمان

- «كلبش وبندقية وإشارة مرور».. تحية للشرطة من «كى جى 2»

- «جمباز وروبوت».. البطلة «دليلة»: صاحبت مرَضى

- للمرة الرابعة.. شريف حافظ يشارك فى «معرض الكتاب» بـ«وحيد»