اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. تحذير حكومي من شراء الذهب: الأسعار غير حقيقية
كتب:
أحمد العانوسي
07:05 م | الخميس 25 يناير 2024
عدد الوطن غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- تحذير حكومى من شراء الذهب: الأسعار غير حقيقية
- «قناة السويس»: نوفر 90% من الوقود مقارنة بالطرق البديلة
- «ربيع» لـ«البحرية الدولية»: الأوضاع الحالية فى البحر الأحمر تُنذر بتفاقم أزمة الانبعاثات الكربونية الضارة
- فحص 15 مليون مواطن ضمن «الكشف عن الأمراض المزمنة والأنيميا والتقزم»
- «الصحة»: المبادرات تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية ومن تخطَّى 40 عاما والشباب أصحاب التاريخ المرضى
- «الداخلية» تكرم المتعافين فى مراكز «مكافحة الإدمان»
الصفحة الثانية
- 111 يوما من القتل والدمار فى قطاع غزة.. ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين والمفقودين والمعتقلين
- منخفض جوى يعمق آلام الفلسطينيين وتوقعات بسقوط أمطار.. و«الهلال الأحمر»: 1٫5 مليون فلسطينى يعيشون ظروفاً بائسة
- وزيرة التخطيط لرئيس «NDB»: نتطلع لتعميق التعاون مع دول «بريكس»
- «السعيد»: زيادة بنسبة 33% فى واردات مصر من دول المجموعة وارتفاع الصادرات بنسبة 75%.. وتوجيه الاستثمارات للمجتمعات الأكثر احتياجاً لتحسين حياة المواطنين
- «معيط»: لدينا فرص استثمارية واعدة بمزايا تنافسية ومحفزات جاذبة للقطاع الخاص
- تعاون «مصرى - أوروبى» لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز العمل المناخى
- «المشاط»: نسعى للتوسع فى التمويل المختلط لدعم النقل المستدام والمياه والزراعة والمؤسسات الصغيرة والطاقة المتجددة
الصفحة الثالثة
- محاكمة إسرائيل.. تقيد «إبادة» الفلسطينيين
- «العدل الدولية» تصدر اليوم قراراً بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد جرائم الاحتلال
- جرائم القتل تهدد شرعية إسرائيل وتعرّضها للمساءلة العالمية
- توقعات بصدور تدابير لحماية الشعب الفلسطينى
- أستاذ علوم سياسية: المحاكمة تفضح «تل أبيب» وستؤثر على سمعتها وتنزع شرعيتها الدولية
- يجب تعرية ممارسات الاحتلال دولياً.. وسيتم رفع قضايا مشابهة تتعلق بانتهاكها لاتفاقيات أخرى
- «سلامة»: مجرد إصدار أوامر الحماية سيُلحق الضرر بإسرائيل والدول التى تدعمها
الصفحة الرابعة
- مصر تنوع مصادر الطاقة «نظيفة ومتجددة»
- الدولة تسعى للوصول إلى مساهمتها بنسبة 24% فى توليد الكهرباء عام 2030
- 20% من إنتاج الكهرباء «متجددة».. وتوقعات بوصولها لـ42% عام 2030
- «البيئة» تشجع المشروعات التجريبية التى تعتمد على «الشمس والرياح»
- تنفيذ مشروع لتشغيل نظام خلايا شمسية بقدرة 300 كيلووات متصلة بالشبكة القومية.. والتوسع فى إنتاج الوقود الحيوى من النباتات
- رئيس قسم «المتجددة» بجامعة الدلتا: مصر تسير بخطى متسارعة للاستثمار فى مصادر متنوعة للطاقة
- د. عمرو عبدالهادى: الهيدروجين الأخضر بديل البترول.. ونعيش طفرة فى إنشاء المحطات الكهربائية.. و«الضبعة النووية» ذات تقنية عالية التطور
الصفحة الخامسة
- «معرض الكتاب».. إقبال جماهيرى كبير في اليوم الأول
- تدشين مشروع «حكايات النصر» فى أولى الفعاليات
- د. نيفين الكيلانى: 1200 دار نشر من 70 دولة تشارك فى الدورة الـ55
- وزيرة الثقافة: المعرض أثرى عقولاً مصرية وعربية
- سمير فرج: توثيق لتاريخ مصر خلال حرب أكتوبر فى مختلف مناحى الحياة وطارق الطاهر: أشارك بكتاب «الثأر من النكسة.. سيرة ثقافية من 67 - 73»
- «حياة كريمة» تشارك بأنشطة توعوية وورش تفاعلية
- «حلايب وشلاتين»: منفذ بيع وتسويق رئيسى لمنتجاتنا
الصفحة السادسة
- جمال حسين يكتب : السيسى ورسائل المصارحة فى عيد الشرطة
- أمينة خيرى تكتب: «بُمب» العيد والمزاج الحاد و25 يناير
- د. محمود خليل يكتب: عصابة التسعة
- أحمد رفعت يكتب: قرار «العدل الدولية».. بين الإدانة و«الإنقاذ» للعدو الإسرائيلى!
- بلال الدوى يكتب: يا ليتَهُم وافقوا على «المبادرة المصرية» منذ البداية
الصفحة السابعة
- «المجموعات» قالت كلمتها.. السنغال «الأقوى».. ووداع مرير لـ«عرب الشمال»
- حسابات فنية جديدة.. فيتوريا يجهز بديل «عاشور» للكونغو الديمقراطية «فتحى» فى الصورة بقوة.. وقياسات بدنية للجميع
- الطريق نحو اللقب.. الإشارة مفتوحة أمام الفراعنة وحامل اللقب فى مطبات صعبة
الصفحة الثامنة
- «يا مرايتى» لوحات فنية بلمسة «مى».. هدية للعرائس
- سبَّاح فى «اللفّة»
- تدريب يبدأ من عمر 45 يوماً ويخضع لإجراءات السلامة والأمان
- «كلبش وبندقية وإشارة مرور».. تحية للشرطة من «كى جى 2»
- «جمباز وروبوت».. البطلة «دليلة»: صاحبت مرَضى
- للمرة الرابعة.. شريف حافظ يشارك فى «معرض الكتاب» بـ«وحيد»