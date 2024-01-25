أسعار الذهب اليوم الخميس 25-1-2024 في منتصف التعاملات

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 25-1-2024، نحو 3850 جنيهًا للبيع و3830 للشراء، خلال منتصف التعاملات وحقق مؤشر الذهب حالة من الثبات لمدة 24 ساعة وهي المرة الأولى التي يستقر عليها الذهب عيار 21 خلال تلك المدة منذ أسبوعين بحسب الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الخميس 25-1-2024 خلال منتصف التعاملات، وجاءت الأسعار لجميع أعيرة الذهب كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4380 جنيهًا للبيع و4375 جنيهًا للشراء يضاف إلى تلك الأسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3830 جنيهًا للبيع و3830 جنيهًا للشراء دون ضريبة أو مصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3275 جنيها للبيع و3255 للشراء دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2555 جنيها للبيع و2545 للشراء يضاف إليها الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب 30 ألفًا و750 جنيها قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.