منصة «آي صاغة»: لا ننصح بشراء الذهب حاليًا وهناك ضبابية في الأسعار

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب عبر الإنترنت، إننا نعيش مرحلة ضبابية في الأسعار، مشيرا إلى أن السعر الحالي لجرام الذهب عيار 21 هو 3855 جنيها.

وأضاف إمبابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أننا نرى أن الأسعار الحالية للذهب مبالغ فيها، خاصة داخل السوق المحلية، موضحًا أن السعر العالمي للأوقية 2015 دولارا، بينما في مصر مرتفع جدًا.

توفير الدولار للسلع الأساسية

وأشار إلى أن توجه الدولة الحالي يعتمد على توفير الدولار للسلع الأساسية، ولذلك توقف استيراد الذهب من الخارج، ولهذا الذهب الموجود بالسوق محدود، والطلب عليه كبير جدًا، وبسبب هذا الأسعار مرتفعة، لأن عامل العرض والطلب مؤثر، ويتحكم في الأسعار.

لا ينصح بشراء الذهب في ظل الارتفاعات الحالية

ولفت "إمبابي" إلى أنه لا ينصح بشراء الذهب في ظل الارتفاعات المخيفة الحالية لسعر الذهب، مناشدًا المواطنين بعدم المضاربة في الذهب، واستخدامه في الادخار فقط والزينة وليس المضاربة، لأن هذا يضر بالسوق.