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نائب بريطاني يعتذر عن مهاجمة رئيس وزراء بلاده.. وصفه بـ«صاحب يد ملطخة بالدماء»

كتب:

محمد عبدالعزيز
10:47 م | الخميس 25 يناير 2024
النائب البريطاني طاهر علي

النائب البريطاني طاهر علي

اعتذر النائب البريطاني عن حزب العمال، طاهر علي، في تغريدة عبر منصة «إكس»، بعد أن هاجم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قائلًا له أثناء مؤتمر في البرلمان البريطاني «يدك ملطخة بدماء الأبرياء»، في إشارة إلى آلاف الشهداء نتيجة الحرب على قطاع غزة.

واعتذر بعد ذلك بوقت قصير عبر منصة «إكس»، بعد أن طلب منه ذلك رئيس حزب العمال، وكتب: «على الرغم من أنني لا أتراجع عن آرائي المتمسكة بشدة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، إلا أنني أود أن أعتذر عن الطريقة التي وصفت بها رئيس الوزراء».

النائب البريطاني: تقع على عاتقنا مسؤولية احترام اللغة التي نستخدمها

وأضاف النائب البريطاني: «تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية احترام اللغة التي نستخدمها، حتى عند مناقشة القضايا الصعبة والحساسة في بعض الأحيان».

ورفضت قيادة حزب العمال تصريحات النائب طاهر علي، حيث قال متحدث باسم الحزب للصحفيين إنها غير مناسبة، حسبما نشرته «BBC».

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