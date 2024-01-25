6 نصائح غير مكلفة للعرائس لبشرة مثالية يوم الزفاف.. احرصي عليها

حلم كل عروس أن تظهر يوم زفافها ببشرة مثالية خالية من العيوب، ولا يوجد بها حبوب أو شوائب، وتختلف كل بشرة عن الأخرى في درجة احتياجها للعناية، وبما أن فترة ما قبل الزفاف مهمة في طريقة التعامل مع البشرة، نوضح لكِ النصائح التي يجب اتباعها فترة ما قبل الزفاف بأسبوع، وفقًا لما قالته دكتور إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، في تصريحات خاصة لـ«هن».

طرق العناية بالبشرة قبل الزفاف بأسبوع

تختلف أنواع البشرة من حيث درجة دهنيتها، فهناك الدهنية والجافة بجانب البشرة العادية والمختلطة، ولكل نوع منها طريقة لظهورها متألقة في أزهى صورة لها بيوم الزفاف نوضحها في التالي:

البشرة الدهنية

تتمثل مشاكل البشرة الدهنية في المسام الواسعة، بجانب الشوائب العالقة فيها التي تؤدي إلى «الرؤوس السوداء»، ما يحفز نمو الحبوب في البشرة.

وطريقة العناية المثالية للبشرة الدهنية هي عدم استعمال أي زيوت للبشرة، أو كريمات دهنية، ويجب المواظبة على غسل الوجة بالغسول المناسب حتى لا تتكاثر الدهون على الوجه.

البشرة الجافة

أصحاب البشرة الجافة يعانون من عدم نعومة البشرة وحيويتها، لذلك من أهم طرق العناية بها توفير التغذية والترطيب الكثيف قبل موعد حفل الزفاف بأسبوع على الأقل.

البشرة المختلطة والعادية

من الأفضل أن تتعامل البشرة المختلطة أو العادية بطريقة وسطية بين معاملة البشرة الدهنية والجافة، فيجب المواظبة على الترطيب ولكن بشكل طبيعي وبواسطة منتجات خفيفة على البشرة سهلة الامتصاص، وكذلك الحفاظ على غسل الوجه بالغسول المناسب حتى لا تتكاثر الشوائب على البشرة.

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نصائح للعناية ببشرة العروس بشكل عام

لا شك أن رحلة التجهيزات لزفافك وشراء أساسيات منزلك، أتت على البشرة بنتائج سلبية، وفي السطور التالية نوضح لكي كيفية الحصول على بشرة مثالية يوم زفافك.

1) اتباع نظام غذائي صحي

البشرة هي مرآة لما يدخل الجسم من غذاء، لذلك تناول الأطعمة التي تزيد معدل الفيتامينات بالجسم، مثل الخضراوات الورقية، أفضل من الحرمان وتقليل كميات الطعام الغير صحي.

2) شرب كمية وفيرة من المياه

الحرص على شرب الماء بنسبة 8 أكواب في اليوم، يعزز من ترطيب البشرة، وتحسين جودتها والعمل على صفائها، لذلك إذا كنتِ عروس واظبي على شرب المياة بشكل وفير.

3) تحضير البشرة قبل ثلاثة أشهر من حفل الزفاف

تحتاج البشرة إلى وقت للعلاج من المشاكل، لذا يجب الحرص على فهم السلبيات التي تمر بها البشرة عبر الطبيب المختص، والعمل على حلها تدريجيًا حتى تستقبل ميك أب الزفاف بشكل لا يؤثر عليها.

4) استخدام تونر مرطب

يعمل التونر على تنظيف جميع الشوائب العالقة بالبشرة، ويمنح البشرة مظهر نظيف ورطب وناعم.

5) اللجوء إلى الجلسات الطبية

جلسات التقشير البارد تساعد على التخلص من الجلد الميت، وتنظيف البشرة، ولكن لابد من تنفيذها عند طبيب متخصص وماهر؛ حتى لا تتعرض البشرة للالتهاب أو لحاق أي ضرر بها، بالإضافة لجلسة نضارة البشرة، التي تعمل على ظهور الوجه بكامل حيويته.

6) ماسكات هامة قبل الزفاف

من الماسكات الهامة للبشرة ماسك الترمس المطحون مع الزبادي، حيث يعمل الترمس على تنضيف البشرة ونضارتها، كما يعمل على تفتيحها، بالإضافة لحاجة البشرة إلى الماسكات المرطبة والمغذية، مع إضافة فيتامين سي، لتعزيز نضارة البشرة.