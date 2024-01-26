روتين الـ7 أيام لمرضى القلب.. يخفض نسبة الكوليسترول في الدم

يعانى الكثيرون في كل أنحاء العالم، من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، باعتباره من الأسباب الأكثر شيوعًا، لزيادة نسبة الوفيات المبكرة، خاصة لأصحاب مرضى القلب، باعتبارهم الفئة الأكثر تعرضًا للإصابة، لذا وجب عليهم اتباع روتين غذائي على مدار 7 أيام، يحد من السعرات الحرارية ويعمل على تحسين الصحة العامة، وخفض نسبة الكوليسترول، لذا يقدم موقع «times news» خطة متكاملة للوجبات على مدار اليوم.

تراكم الكوليسترول في الدم، واحد من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا يُعد اللجوء إلى اختيار النظام الغذائي المضاد للالتهاب، واحدا من الطرق الأساسية لتحسين الصحة بشكل عام، ليبحث الكثيرون عن روتين بسيط يمكن تجربتها لتحسين عضلة القلب وتقليل إجهادها، لينظم صحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن معرفة ذلك الروتين الخاص بصحة القلب في التقرير التالي..

روتين على مدار 7 أيام لتحسين صحة القلب

وجب الانتباه بشكل أساسي في ذلك الروتين، الذي يوصف بتناوله بشكل خاص لمرضى القلب، إذ لزم أن يتضمن الأطعمة النباتية الغنية بالكثير من الألياف من أمثلة البقوليات كالفول والعدس والحبوب الكاملة وغيرها، إلى جانب الفواكه والخضروات الطازجة التي تحسن بدورها من صحة القلب.

كيفية تحضير النظام الغذائى لتحسين صحة القلب

نصح الكثيرون من خبراء التغذية، بضرورة البعد عن الوجبات السريعة، لكثرة مشاكلها التي تؤثر على صحة القلب وغيرها، لذا وجب استبدالها بروتين غذائي على نحو 7 أيام، ليكون ذلك خير تعويض عن كل الوجبات الخارجية، لذا نستعرض الـ3 وجبات كل واحدة منها على حدة، إذ وجب أن تقسم السعرات الحرارية عليهم، ليأخذ في الاعتبار مجموعة من المقاييس منها الوزن والطول، فالشخص الطبيعي يحتاج في العادي ما بين 1200 إلى 1500 سعر حراري للشخص الطبيعي، فما ذلك الروتين.

وجبة الإفطار

وجب أن تحتوي وجبة الإفطار على نحو 250 سعرًا حراريًا، ومن الممكن أن تتضم هذه المكونات، فيمكن تناول زبدة فول الفول السوداني مع بذور الشيا، إلى جانب خبز الحبوب الكاملة مع تفاحة متوسطة الحجم والقليل من المكسرات كوجبة خفيفة لاحقًا.

وجبة الغداء

وجبة الغداء يجب أن تتضمن 355 سعرًا حراريًا أقل تقدير، ويمكن الحصول عليهم، عبر تناول طبق من الخضار الطازج إلى جانب السمك باعتباره بروتينًا، وبرتقالة واحدة، إلى جانب بعض الأرز أو الخبز كوجبة خفيفة في المساء.

وجبة العشاء

العشاء يجب أن يتضمن نحو 478 سعرًا حراريًا، وذلك عبر تناول قطعة من الدجاج أو السمك المشوي، إلى جانب طبق شوربة أو السلطة الطازجة.

وأشار خبراء التغذية، إلى أن ذلك الروتين يمكن اتباعه مع تغيير الأصناف حسب المجموعات الغذائية على مدار الأسبوع وفقًا لإمكانيات الشخص، لكن يستحسن أن يدمج فيها جميع العناصر الغذائية للحصول على أكبر فائدة ممكنة.

وأكد الدكتور مينا ميخائيل استشاري الأوعية الدموية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الأطعمة التي وجب تناولها للحفاظ على صحة القلب وجب أن تكون متنوعة، وتتضمن الخضروات والفواكه، وغيرها من العوامل الأخرى التي تحسن من صحة القلب، فالمكسرات تحافظ على صحة القلب، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون الصحية والألياف إلى جانب الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للقلب والشرايين.

أما عن فعالية البقوليات بحسب «ميخائيل»، فهي تقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وذلك لأنها غنية بالألياف ومركبات البوليفينول المضادة للأكسدة والبروتينات، باعتبارها جميعها عناصر هامة لصحة القلب.