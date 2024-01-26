«الأعلى للجامعات» يعقد اجتماعا لمناقشة استعدادات الترم الثاني غدا

يعقد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدا السيت، اجتماعه بحضور رؤساء الجامعات لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، أبرزها استعدادات الفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على موعد بدايته، المقررة أن تكون 10 فبراير المقبل، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وكشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات في تصريحات لـ«الوطن»، أن أبرز الموضوعات المقرر مناقشتها، متابعة ما توصلت إليه اللجان المعنية بشأن تعديل نظام التعليم المدمج، والتأكيد على تنفيذ أحكام القضاء بشأنه، بجانب التأكيد على ضرورة الإسراع في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول 2023- 2024.

المجلس الأعلى للجامعات الحكومية

وفي السياق ذاته، تبدأ غدا السبت رسميا إجازة منتصف العام الدراسي، المقرر ان تستمر لأسبوعين، على أن تبدا فعاليات ماراثون الأنشطة الطلابية المختلفة خلال الإجازة لطلاب الجامعات، بجانب بدء أعمال الصيانة الشاملة لكل المنشآت الجامعية، من مدرجات وقاعات ومدن جامعية، استعدادا للترم الثاني.