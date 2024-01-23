جامعة طنطا تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات في محو الأمية

نظمت جامعة طنطا، اليوم، احتفالية بمناسبة حصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في محو الأمية وتعليم الكبار، طبقا لتقرير الإنجاز الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار عن النصف الأول من العام المالي 2023/2024، بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد أبو النبايل مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الغربية، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومنسقي مشروع محو الأمية بالكليات والعاملين بفرع الهيئة بالغربية.

إنجازات في المجالات التنموية

وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق قفزات كبرى في شتى المجالات التنموية والخدمية للمواطنين، حيث تضع رؤية مصر 2030 في مقدمة مبادئها الحاكمة وأن الإنسان محور التنمية، وهو ما انعكس على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والبرامج التنفيذية في ظل تبني القيادة السياسية للعديد من المبادرات والمشروعات القومية المجتمعية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن قضية محو الأمية تعد أولوية قصوى باعتبارها قضية وطن، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية وتحدث نقلة حقيقية في مجالات العمل المختلفة، بوصفها أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر، مؤكدا أن الجامعة تبذل الجهود الحثيثة.

محو أمية المواطنين في الغربية

وأوضح الدكتور محمود سليم، أن الجامعة تستهدف من خلال خطتها الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحقيق مشاركة فعلية لطلابها للإسهام في محو أمية المواطنين بمحافظة الغربية، موضحاً أن الجامعة استطاعت محو أمية 39534 دراساً خلال 6 أشهر، مشيداً بتعاون الجامعة مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، تعزيزا لمنظومة تنمية الوعي القومي للطلاب وتعظيما لدور الجامعة التنموي الوطني، حيث شارك أكثر من 70 ألف طالب خلال 3 سنوات في محو أمية 150 مواطنا بمحافظة الغربية.

من جانبه أعرب محمد أبو النبايل عن سعادته بإنجازات جامعة طنطا المتتالية في ملف محو الأمية، التي وضعتها في صدارة الجامعات المصرية، موجها الشكر للدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، ونائبه الدكتور محمود سليم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجميع العاملين بفرع الهيئة بالغربية، لتحقيق هذا الإنجاز العظيم، وشهد الحفل تكريم العمداء ووكلاء الكليات.