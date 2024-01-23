بالأسماء.. قائمة الطلاب الصاعدين للتصفيات النهائية بمهرجان إبداع الجامعات

حصلت «الوطن» على نتيجة أسماء الطلاب الذين اجتازوا اختبارات مسابقات مهرجان إبداع الجامعات 2024 الموسم الثاني عشر، في المجالات الثقافية والعلمية والفنية والابتكارات والفنون التشكلية، وصعدوا للتصفيات النهائية، التي سيتم إعلانها على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة في شهر مايو المقبل.

مهرجان إبداع للجامعات النسخة 12

وتنظم وزارة الشباب والرياضة، مهرجان إبداع للجامعات للموسم الثاني عشر على التوالي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك أكثر من 50 ألف طالب وطالبة من جميع الجامعات والإكاديميات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، في مسابقات مهرجان إبداع 2024.

التصفيات النهائية من 2- 7 فبراير بالأسكندرية

قرر وزير الشباب والرياضة، إقامة حفل استقبال للطلاب الصاعدين للتصفيات النهائية بمسابقات إبداع بالمدينة الشبابية الرياضية بأبي قير بالإسكندرية، خلال الفترة من 2 إلى 7 فبراير 2024، لإجراء مسابقات التصفيات النهائية.

وجاءت نتائج المسابقات في مجال الابتكارات العلمية حيث صعد للتصفيات النهائية كل من:

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا

(مايكل محسن حشمت فهمي- محمد سعيد محمد- شريف سعيد مصطفى سليمان)

- جامعة كفر الشيخ (عبد الخالق حسن عبد الخالق-نورين حسام الدين محمد - على محمود محمود الجندي)

- جامعة بني سويف (مارك وسيم مرقص سامي)

- جامعة عين شمس (يوسف حازم يوسف نوفل - حسام حسن محمد كمال -حسام عبد النبي احمد- محمد علاء الدين عبد الرحيم - اسماء محمد علي سكر)

- جامعة المنوفية (أحمد عشماوي السيد - محمد محمود مصطفى - عبد الله محمود رمضان)

- جامعة سيناء (محمود احمد عبد العزيز- شريف فتحي محمد الأحرش- معاذ محسن عواض عوض )

- جامعة الأزهر (سارة أنور صبري- منة الله صلاح سالم الشهاوي - عمر أحمد عبد الحميد أمين - احمد عبد الرؤوف رمضان - محمد محمد عيد محمد )

وجاءت باقي النتائج على النحو التالي: