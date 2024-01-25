دعاء عند نزول المطر مستجاب.. سنة نبوية

المطر هو نعمة من الله تعالى، وهو مصدر الحياة للنبات والحيوان والإنسان، ونزول المطر هو وقت نزول الرحمة، والرحمة من أرجى الأوقات لإجابة الدعاء، لذا، فإن الدعاء عند نزول المطر مستجاب، ومن الأمور التي لها أهمية كبيرة.

دعاء عند نزول المطر

وهناك دعاء عند نزول المطر يعد من الأدعية المستجابة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء، وتحت المطر». رواه الطبراني في المعجم الكبير، والدعاء وقت المطر هو فرصة عظيمة للتقرب إلى الله تعالى: فالمسلم يقف بين يدي الله تعالى، ويدعوه بكل ما يشاء، في وقت ينزل فيه الرحمة، ويفتح فيه الله تعالى أبواب السماء.

كما أن الدعاء عند نزول المطر ينفع البلاد والعباد، فالمسلم يدعو الله تعالى أن ينفع بهذه الأمطار البلاد والعباد، وأن يرزقهم الخير والرحمة.

أدعية مستحبة عند نزول المطر

ومن الأدعية المستحبة عند نزول المطر وفقا لدار الإفتاء: اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعاً غير ضار، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم إني أسألك أن تجعل هذه الأمطار مباركة، وأن تنفع بها البلاد والعباد، وأن ترزقنا منها خيرًا كثيرًا، وأن تجعلها أمطار خير وبركة، وأن تجعلها أمطار رحمة وهداية.

اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعاً غير ضار، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

اللهم إني أسألك أن تجعل هذه الأمطار مباركة، وأن تنفع بها البلاد والعباد، وأن ترزقنا منها خيرًا كثيرًا، وأن تجعلها أمطار خير وبركة، وأن تجعلها أمطار رحمة وهداية، وغيرها من الأدعية التي يدعو بها المسلم عند نزول المطر، داعيًا الله تعالى أن ينفع بها البلاد والعباد، وأن يرزق المسلمين الخير والرحمة.