دانا أبو شمسية: الشارع الإسرائيلي لديه أزمة ثقة في نتنياهو

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، من القدس المحتلة، إن الشارع الإسرائيلي أصبحت لديه قناعة أن نتنياهو ليست لديه القدرة على تنفيذ ما يتوعد به، مشيرًة الى أنه هذا ما يترجم على أرض الواقع بالمظاهرات التي تشهدها العديد من الأحياء.

وأضافت: «نصب المتظاهرون خياما أمام مقر رئاسة الوزراء الإسرائيلية، وبالقرب من شمال تل أبيب، وفي حيفا، وفي تل أبيب، وأمام وزارة الدفاع الإسرائيلية، ولو كان مقتنع هذا الجمهور الإسرائيلي بأن هذه الوعود ستنفذ على أرض الواقع لنفذت بعد السابع من أكتوبر، وهذا لسان حال المجتمع الإسرائيلي الذي أصبح يعاني أزمة ثقة، ليست فقط على المستوى السياسي، بل على المستوى العسكري».

وتابعت: «هذا أيضًا نجده على أرض الواقع، من خلال هذة التظاهرات التي كانت مقتصرة على يوم السبت، ولكن أصبحت هذه التظاهرات شبه يومية وتتسع في نطاقها جغرافيًا، وهناك دعوات لأن تزداد أعداد هذه النقاط التي يجتمع فيها المتظاهرون».

وأكملت: «اللافت هذة المرة أنه كان هناك للمرة الثانية خلال هذه الحرب وجود مجموعة من المتظاهرين أمام معبر كرم أبو سالم، واختيار المشاركين ليس عبثيًا ولكن يحمل رسائل مفادها أيضًا غضب العائلات التي يقاتل أبناؤها في داخل قطاع غزة».