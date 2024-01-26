مدير «حياة كريمة» بالإسماعيلية: المتطوعون الحلقة الأقوى بالمؤسسة

قال العميد ممدوح فوزي، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية، إن المتطوعين هم الحلقة الأقوى بالمؤسسة لقدرتهم على التواصل مع المواطنين على الأرض والحصول على المعلومة الصحيحة والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وأضاف «فوزي»، خلال حفل لتكريم عدد من المتطوعين أقيم على مسرح جامعة قناة السويس، أن من أكثر المميزات في مؤسسة حياة كريمة هو وجود عدد كبير من الشباب والفتيات ممن يعملن على مدار ساعات طويلة من أجل تنفيذ خطة الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول للأماكن الأكثر احتياجًا.

ووصف فوزي المتطوعين بـ«الأساس المتين»، مشيرًا إلى أن المؤسسة أصبحت تمتلك من الشباب الآلاف لتحقيق خطط مستمرة تستهدف تحسين الحياة المعيشية للمواطن المصري، خاصة مع الاهتمام الرئاسي بالريف، وتغطيته بكافة الخدمات ما يحقق معيشة كريمة للأهالي في القرى الفقيرة.

حياة كريمة تكرم متطوعو الإسماعيلية

وكرمت مؤسسة حياة كريمة بحضور محمد جمال المنسق العام للمؤسسة في محافظة الاسماعيلية مئات الشباب المشاركين على مدار الفترة الماضية في عدة فاعليات داخل القري بالمحافظة.

وقال محمد جمال في تصريحاته خلال المؤتمر: «أنا فخور كوني عضو في المؤسسة الرئاسية، حياة كريمة والتي تعتبر عائلة جديدة تكبر وتزداد يوم بعد يوم بأفراد جدد علي ثقة بالقيادة السياسية ولديهم شغف بالعمل في المؤسسة».

وأكد جمال علي أن المؤسسة مستمرة في مشروعاتها ومبادراتها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة وتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب، والتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية.