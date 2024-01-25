محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير مستشفى مطوبس ضمن «حياة كريمة»

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال تنفيذ مشروع التطوير الشامل لمستشفى مطوبس المركزي، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة؜»، بتكلفة 838 مليونًا و932 ألف جنيه، على مساحة 12 ألف متر، بنسبة تنفيذ 37%، وذلك بإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، لخدمة أهالي مركز ومدينة مطوبس، والمراكز المجاورة، طبقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

مشروع تطوير مستشفى مطوبس المركزي

وقال المحافظ، إنّ مشروع تطوير مستشفى مطوبس المركزي عبارة عن مبنى رئيسي مكون من دور أرضي، و4 أدوار علوية، إضافة إلى مبنى العيادات والإقامة والمكون من دور أرضي، و5 أدوار علوية، والمباني الملحقة، لافتاً إلى أنّ المستشفى ستعمل بطاقة استيعابية 155 سريرًا منها 100 سرير داخلي، و30 سرير عناية مركزة، و20 حضّانة، و5 أسّرة رعاية أطفال، و40 ماكينة غسيل كلوي.

إنشاء العديد من المستشفيات

ووجّه محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من إنشاء المستشفى، وتوريد الأجهزة الطبية لها، لوضع حد لمعاناة الأهالي، وتقديم خدمات طبية متميزة، مؤكداً أنّ القيادة السياسية، تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي بالمحافظة، وجرى إنشاء العديد من المستشفيات، وتطوير عدد آخر بمراكز ومدن المحافظة، ومنها إنشاء مستشفى بلطيم التخصصي، وقلين التخصصي، وسيدي غازي المركزي، ومستشفى البرلس المركزي، إضافة لمستشفى بيلا المركزي، فضلاً عن الأعمال الإنشائية بمستشفى الحامول المركزي، ومستشفى الرياض المركزي، وتشغيل مستشفى حميات مطوبس، وأعمال التطوير التي تشهدها الوحدات الصحية بمطوبس.