الكشف على 1121 مواطنا في قافلة طبية بنجع حمادي ضمن «حياة كريمة»

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الصياد بمركز نجع حمادي، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف عبد الباقي، أن القافلة الطبية تمكنت من الكشف الطبي على عدد 1121 مواطنا في 6 تخصصات طبية بواقع «239 حالة باطنة، 58 حالة جراحة، 144 حالة أمراض نساء وتوليد، و332 حالة طب أطفال، 223 حالة جلدية و25 حالة تنظيم الأسرة».

وجرى صرف العلاج لهم بالمجان، فضلا عن تحويل 29 للعيادات، وإجراء فحوصات معملية لعدد 110 حالات و21 حالة موجات صوتية و30 حالة أشعة عادية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 27 حالة، وإجراء خلع أسنان لعدد 20 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل 3 حالات تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة وإنهاء إجراءات العلاج علي نفقة الدولة لعدد 2 حالة.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر، على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‏ندوة توعوية للمواطنين

وأوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة، تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 78 مواطنا، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية «الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا»، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.