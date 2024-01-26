ساندي تكشف عن كواليس تسجيل أغنية «أنت تقبل»: يارب تعجبكم

كشفت الفنانة ساندي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن كواليس تسجيل أغنيتها الجديدة «أنت تقبل» مع الملحن عزيز الشافعي.

ونشرت ساندي فيديو كواليس تسجيل الأغنية معلقة: «محبتش أخليكم تستنوا أكتر من كده فقولت تشوفوا إزاي عملنا أنت تقبل.. استنوها بكره على قناتي الرسمية على اليوتيوب وجميع المنصات، يارب تعجبكم».

فيلم تاج لتامر حسني

وحققت ساندي نجاحًا كبيرًا بدورها في فيلم تاج أمام تامر حسني وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم دينا الشربيني، وساندي، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، وهالة فاخر، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.