رفع حالة الطوارئ في مدن القناة بسبب حالة الطقس

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء من استمرار الأجواء الشتوية على المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع منخفض جوي يضرب عدد من المحافظات الساحلية.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ إن طقس اليوم الجمعة مائل للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلاً، تصل فيه درجة الحرارة العظمى على محافظات القناة غدا 20 درجة مئوية، والصغرى 11° مئوية.

أمطار تضرب مدن القناة

وتوقعت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة. وسيناء سقوط أمطار متوسطة الشدة الي كثيفة، بالتزامن مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من المنطقة.

كما حذرت الشبكة في بيان رسمي نشر علي صفحتها الرسمية فيش بوك من نشاط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مطالبة المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

تحذيرات للمواطنين

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الاسماعيلية ومدن القناة المواطنين بضرورة الحيطة والحذر والابتعاد عن الاشجار واللافتات الإعلانية علي الطرقات لعدم تعريض حياتهم للخطر الي جنب الوقوف اسفل المباني المتهالكة.

كما ناشدت سائقي السيارات ضرورة الحيطة والحذر خلال الساعات القليلة المقبلة وعدم زيادة السرعة عن 60 كيلو في الساعة لعدم وقوع أي حوادث مرورية علي الطرق السريعة والصحراوية مما يعرض حياتهم للخطر.