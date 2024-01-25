سقوط أمطار غزيرة على قرى ومدن شمال سيناء.. صقيع وهبوب رياح

تعرضت مناطق متفرقة إلى سقوط أمطار على مختلف القرى والمدن بشمال سيناء، مساء اليوم، حيث تكاثرت الغيوم بسماء المنطقة بشكل كبير، وانخفضت درجات الحرارة لأقل معدلاتها الطبيعية.

هبوب رياح باردة على جميع المناطق بقرى ومدن المحافظة

وتعرضت مناطق مٌتفرقة إلى هبوب رياح باردة شمالية شرقية على المناطق الساحلية والصحراوية، مع ارتفاع أمواج البحر بشكل ملحوظ، وسقوط أمطار غزيرة بشوارع مدينة العريش.

قال المرصد المناخي لمجلس مدينة العريش في بيان له، إن درجات الحرارة تراجعت 4 درجات مساء اليوم، لتسجل 14 درجة مئوية، بعدما وصلت إلى 18 درجة، ليتوقع المرصد المُناخي سقوط أمطار أخرى على فترات مٌتفرقة طوال الليل بمدن وقرى شمال سيناء.

فتح بيارات الصرف الصحي

وأكد مجلس مدينة العريش في بيان له، تنظيف طريق سد الوادي تحسبا لجريان السيول بتلك المناطق، بدوره أجرى عمال النظافة والخدمات بمجلس مدينة العريش، حملات لتنظيف بيارات وغرف تصريف الأمطار، لرفع المياه الراكدة من شوارع المدينة، والعمل على إزالة الرمال لسرعة جريان المياه داخل الغرف.

أمطار غزيرة بالشيخ زويد

ومن جهة أخرى، أوضح مجلس مدينة الشيخ زويد، أن سقوط الأمطار غير مؤثر على الحالة المرورية، وأن طبيعة الأرض في الشيخ زويد والقرى رملية تشرب المياه من الشوارع الرئيسية، والطرق الداخلية للقرى والتجمعات السكنية.