بفائدة تصل إلى 23%.. تفاصيل حساب التوفير الجديد من بنك القاهرة

تتنافس البنوك العاملة في السوق المصري، بشكل كبير خلال الفترة الحالية على تقديم أفضل الأوعية الادخارية لجذب العملاء، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة لفتح حساب ميجا توفير المقدم من بنك القاهرة، بالإضافة إلى الشروط والأوراق المطلوبة لفتح الحساب.

شروط فتح حساب ميجا توفير

- الحد الأدنى لفتح الحساب :1500 جنيه

- دورية صرف العائد: شهري

- الحد الادنى لاحتساب العائد: 50 الف جنيه

- يمكن فتح حساب ميجا توفير للقصر اقل من 16 ومن هم أكبر من 64 عام بدون التغطية التأمينية .

- تغطية تأمينية مجانية على الحياة تبدأ من سن 18 سنة حتى بلوغ العميل سن 65 سنه وذلك بحد أدني للرصيد 50 الف جنيه طول مدة الحساب.

- لا يمكن إصدار دفتر شيكات على الحساب.

- لا يجوز فتح حساب توفير باسم أكثر من شخص ولا يسمح بفتح حسابات توفير مشتركة.

- تصدر بطاقة خصم مباشر مجانية الإصدار الأول فقط حسب شريحة العميل.

طريقة احتساب العائد والتغطية التأمينية

- يتم احتساب العائد على أساس أدنى رصيد دائن خلال الشهر طبقا لكل شريحة وفقا للشرائح التالية:

- من 0 إلى 49,999 جنيه تكون الفائدة (0%)

- من 50 ألف جنيه إلى 999,999 جنيه تكون الفائدة: 13%شهري، 14% ربع سنوي، 15% سنوي.

- من 100 الف جنيه إلى 9,999,999 جنيه تكون الفائدة: 15%شهري، 16% ربع سنوي، 17% سنوي

- من 10 مليون جنيه إلى 19,999,999 جنيه تكون الفائدة: 16%شهري، 18% ربع سنوي، 19% سنوي

- من 20 مليون جنيه فأكثر تكون الفائدة: 18%شهري، 20% ربع سنوي، 23% سنوي.

المستندات المطلوبة للعملاء الجدد

- شهادة ميلاد الرقم القومى للقُصر وقرار الوصاية إذا وجد.

- مستند إثبات شخصية .

- ايصال مرافق حديث بالعنوان الحالي (غاز- كهرباء - مياه- تليفون) .

- شهادة ميلاد العميل في حال كان مولودا خارج جمهوريه مصر العربيه.