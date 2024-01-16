بنك القاهرة يطلق رسميا حساب «ميجا» بفائدة 23%

أعلن بنك القاهرة المملوك للدولة طرح دوريات صرف عائد جديدة على حساب ميجا توفير سنوي يصل إلى 23% وحساب ميجا توفير ربع سنوي يصل إلى 20%، وفقاً لشريحة الحساب، فضلًا عن زيادة سعر العائد على الحساب بدورية الصرف الشهرية وإضافة شريحة جديدة لتصل إلى 18%.

وذكر بنك القاهرة في بيان له، أن حساب «ميجا توفير» من بنك القاهرة يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء ومن أبرزها مزايا التأمين المجاني على الحياة والتي تبدأ من سن 18 سنة حتى بلوغ العميل سن 65 سنه، وذلك بحد أدني للرصيد 50,000 جم طوال مدة الحساب وبتغطية تأمينية تصل الى 200 ألف جنيه، كما يتيح الحساب أيضًا الحصول على بطاقة خصم مباشر مجانية للإصدار الأول ونقاط ترحيبية عند اصدار بطاقة الائتمان ونقاط إضافية على كل معاملة.

تفاصيل فتح الحساب

يمكن فتح الحساب للعملاء الأفراد فقط بالعملة المحلية، وفتح الحساب للقصر اقل من 16 عامًا بالولاية الطبيعية ومن هم أكبر من 64 عامًا دون التغطية التأمينية.

وتأتي تلك الخطوة في إطار حرص البنك المتواصل لتلبية متطلبات مختلف شرائح العملاء وتقديم عائد تنافسي للعملاء يعمل على تعظيم قيمة المدخرات بالجنيه المصري.