سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق في الإسكندرية تزامنا مع نوة الكرم

ضربت الأمطار الغزيرة مناطق عدة قي الإسكندرية خلال فجر اليوم الجمعة، وذلك في ليلة ممطرة مصحوبة بأجواء باردة مع أصعب أيام نوة الكرم الحالية، بحسب شركة الصرف الصحي بالمحافظة.

خريطة أماكن أمطار الإسكندرية اليوم

ورصدت الشركة سقوط أمطار غزيرة على مختلف مناطق الإسكندرية، فجر اليوم في مناطق المنتزه أول وثاني ووسط المدينة، وهي المناطق الأكثر تعرضا للأمطار خلال ساعات الفجر وحتى صباح اليوم، في ظل توقعات باستمرارها بسبب نوة الكرم الحالية.

تفاصيل أمطار الإسكندرية اليوم

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أنه جرى رصد سقوط امطار متوسطة وفوق المتوسطة في أحياء وسط وشرق ومنتزة اول وثان.

وأضاف «نافع» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى نشر 182 سيارة ومعدة من أجل التعامل مع حالة طقس الإسكندرية اليوم، مؤكداً أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة.

أجواء باردة في الإسكندرية بسبب رياح المتوسط

ولم يقف الأمر على سقوط الأمطار فحسب بل زاد باستمرار موجة الصقيع نتيجة انخفاض درجات الحرارة ووصولها إلى 11 درجة مئوية في الوقت الراهن.