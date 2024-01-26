تامر بجاتو: تصريحات كلوب قبل كأس الأمم الأفريقية مستفزة جدا

قال تامر بجاتو، محلل القاهرة الإخبارية، إن تصريحات يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول قبل بدأ بطولة كأس الأمم الأفريقية مستفزة جدًا، موضحًا أنه قال في أحد تصريحاته أنه يتمنى خروج مصر من الدور الأول، مشيرًا إلى أنه حتى لو كانت هذه التصريحات على سبيل الفكاهة فلا يصح قولها، لأن منتخب مصر قبل أن يكون فريق كرة قدم فهو منتخب لبلد كبيرة.

وأضاف بجاتو خلال استضافته ببرنامج «كان 2023»، أنه انتشرت أقاويل كثيرة بعد ضعف أداء صلاح وكذلك بعد الإصابة لأنه أعلن إصابته وحاجته إلى الراحة وعدم المشاركة قبل إعلان الاتحاد المصري، موضحًا أن الجمهور المصري يحب صلاح ولا يمكننا التشكيك في صلاح من أجل يورجن كلوب.

واستكمل: «نأمل أن يتحسن محمد صلاح ويصبح في حال أفضل، ونثق أنه سيكون في حال أفضل في علاجه هناك، ونحن لا نشكك في صلاح، فهو رجل مصري، وأنا لست مع من ينتقده».