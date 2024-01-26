أحمد العوضي يكشف عن أول صورة من مسلسل «حق عرب».. والجمهور: «شكله هايل»

كشف الفنان أحمد العوضي منذ قليل عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن أول صورة من مسلسله الرمضاني «حق عرب» والذي يجري تصويره حاليًا.

العوضي يروج لمسلسل حق عرب

وشارك العوضي جمهوره اول صوره من المسلسل معلقا: «حق عرب، رمضان إن شاء الله، مسلسل يليق بكل أخواتي إن شاء الله».

وانهالت تعليقات الجمهور علي صورة العوضي والتي جاءت كالتالي: «دائما مكسر الدنيا متحمسين للمسلسل»، وعلق آخر: «ربنا معاك ودايما تكسر الدنيا كلها»، وقال آخر: «بننتظر مسلسلات كل رمضان»، وقال تعليق: «شكلة مسلسل هايل».

مسلسل «حق عرب»

مسلسل «حق عرب» يضم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد العوضي و رياض الخولي، وليد فواز، أحمد عبدالله محمود، سلوى عثمان، محمد علاء، كارولين عزمي، أحمد صياح، محمد أحمد ماهر، دنيا المصري، وغيرهم.