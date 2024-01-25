أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز بعد تعافي أحمد العوضي من الأزمة الصحية

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث ظهرت خلاله بإطلالة جاذبة خطفت أنظار الجمهور.

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز بعد تعافي أحمد العوضي

ويعد الفيديو هو الظهور الأول للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد الاطمئنان على صحة الفنان أحمد العوضي واستقرار حالته الصحية، حيث حرصت ياسمين على أن تكون بجواره لدعمه، حسب ما صرح العوضي، فى تصريحات تلفزيونية مساء أمس.

تحسن الحالة الصحية للفنان أحمد العوضي

وكان الفنان أحمد العوضي كشف عن تحسن حالته الصحية ومغادرته للمستشفي اليوم، حسب ما كشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» صباح اليوم.