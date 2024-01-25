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أحمد العوضي يكشف لـ«الوطن» تطورات حالته الصحية: «شكرا لكل من سأل عني»

كتب:

خالد فرج
12:30 م | الخميس 25 يناير 2024
الفنان أحمد العوضي

الفنان أحمد العوضي

يغادر الفنان أحمد العوضي المستشفى، اليوم الخميس، بعد تحسن حالته الصحية بشكل كبير، وذلك وفقًا لتصريحاته لـ«الوطن»، إذ أكّد أنَّ حالته الصحية شهدت تحسنًا كبيرًا خلال اليومين الماضيين.

الحالة الصحية للفنان أحمد العوضي

وأضاف أحمد العوضي أنَّ الأطباء حرصوا على الإبقاء عليه داخل المستشفى لحين استقرار حالته بشكل كامل، مضيفًا أنَّه يتوجه بالشكر لكل من سأل عنه في أزمته الصحية.

أحمد العوضي في المستشفى

وكان أحمد العوضي قد تعرض لوعكة صحية استلزمت دخوله أحد المستشفيات، الأحد الماضي، إذ حظي بالرعاية الطبية على مدار 4 أيام.

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.