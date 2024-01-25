بعد مغادرته المستشفى.. أحمد العوضي يكشف لـ«الوطن» موعد استئناف «حق عرب»

غادر الفنان أحمد العوضي المستشفى، اليوم الخميس، بعد تحسن حالته الصحية بشكل كبير، إذ كان تعرض لوعكة صحية مفاجئة، أدت إلى وضعه تحت الملاحظة، بأحد المستشفيات في منطقة القاهرة.

موعد استنئاف أحمد العوضي تصوير مسلسل حق عرب

وقال العوضي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يشكر كل من سأل عليه، خلال أزمته الصحية، وأنه أصبح بحالة صحية جيدة، في الوقت الحالي، وسيعود لاستكمال مسلسله الرمضاني «حق عرب» يوم السبت المقبل.

سبب الأزمة الصحية للفنان أحمد العوضي

وكان أحد مشاهد مسلسل «حق عرب» هو السبب في الأزمة الصحية لـ أحمد العوضي، إذ كان يصور مشهد حريق مدته 1.5 دقيقة، وأصر على أداء المشهد بنفسه دون الاستعانة بـ«دوبلير»، ما أدى إلى استنشاقه كمية كبيرة من غاز أول أكسيد الكربون، ما تسبب في إصابته باختناق شديد.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل «حق عرب» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم رياض الخولي، وليد فواز، أحمد عبدالله محمود، سلوى عثمان، محمد علاء، كارولين عزمي، أحمد صياح، محمد أحمد ماهر، دنيا المصري، وغيرهم.