أول صورة من مسلسل «حق عرب» لـ أحمد العوضي.. رمضان 2024

حرص الفنان أحمد العوضي، على الترويج لمسلسله الجديد «حق عرب»، المقرر عرضه فى السباق الرمضاني 2024، وذلك بعد ساعات قليلة من تعافيه من وعكته الصحية، التي أدت إلى دخوله المستشفى.

أحمد العوضي يكشف عن الصورة الأولى لمسلسل حق عرب

ونشر أحمد العوضي، صورة من مسلسل «حق عرب»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها، قائلا:«حق عرب، رمضان إن شاء الله، مسلسل يليق بكل إخواتي إن شاء الله».

وكان أحمد العوضي، كشف في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، عن موعد استئنافه تصوير مسلسل حق عرب، إذ قال إنه سيعود لاستكمال التصوير يوم السبت المقبل.

مسلسل «حق عرب» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم رياض الخولي، وليد فواز، أحمد عبدالله محمود، سلوى عثمان، محمد علاء، كارولين عزمي، أحمد صياح، محمد أحمد ماهر، دنيا المصري، وغيرهم.