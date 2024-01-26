طلب عاجل من وزارة الدفاع الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي بشأن غزة

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه طلب من وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت ضرورة توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددًا على ضرورة التركيز على مستقبل قطاع غزة وأهمية المتابعة الدبلوماسية لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأكد لويد أوستن، بحسب ما نشره الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالسعي إلى الدبلوماسية لحل التوترات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية والهدف المشترك المتمثل في تجنب التصعيد الإقليمي.

وكان الموقع الرسمي للإغاثة «ريليف ويب»، أكد في تقرير له أن الولايات المتحدة قامت بنقل 24.5 طنًا متريًا، أي أكثر من 54.000 رطل جوًا، من الإمدادات الإنسانية للأمم المتحدة لتوفير الإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية التي يحتاجها سكان غزة.

بلينكن يؤكد ضرورة وصول المساعدات إلى غزة

وكان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أكد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأهمية تعزيز آلية التنسيق لتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة، وتسهيل وصولها إلى الجزء الشمالي من القطاع.