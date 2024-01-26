منى أحمد زاهر تجسد دور ابنة خالد النبوي في مسلسل «إمبرارطوية ميم»

تخوض منى أحمد زاهر الابنة الصغرى للفنان أحمد زاهر تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال المسلسل الرمضاني إمبراطورية ميم.

دور منى أحمد زاهر

وتجسد منى أحمد زاهر خلال أحداث المسلسل دور ابنة الفنان خالد النبوي إلى جوار كل من: نور النبوي وإلهام صفي الدين وآدم وهدان وهاجر السراج، وذلك حسبما كشف والدها أحمد زاهر عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

واحتفل فريق عمل المسلسل منذ أيام بعيد ميلاد منى داخل التصوير وشارك أحمد زاهر فيديو الاحتفال عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، موجها الشكر لفريق عمل المسلسل.

مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في بطولة مسلسل أمبراطورية عدد من نجوم الفن ابرزهم:خالد النبوي وحلا شيحا ونشوى مصطفى ومحمود حافظ ومحمد محمود عبد العزيز ونور النبوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد سلامة.