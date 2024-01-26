أستاذ علوم سياسية: إسرائيل لم تتخل عن هدف تفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين

قال الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تؤكد يوما بعد الآخر الرواية العربية والإسلامية والدولية بأنها تخوض حرب إبادة على الشعب الفلسطيني، وموضوع الفصائل والمحتجزين «شماعة وكذبة كبيرة».

أضاف «الخطيب»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل لم تتخل عن هدف تفريغ غزة من سكانها، وإذا لم تنجح في ذلك فهي تنتقم من الشعب الفلسطيني وتقتله، والشعب الإسرائيلي موافق على هذه الحرب ويشاهدها ويفرح بهذا القتل.

أوضح أن مبنى الأمم المتحدة في خان يونس قُصف مرتين من قبل إسرائيلي، رغم أن هناك لافتة كبيرة على هذا المبنى أنه للأمم المتحدة، كما أن الأمم المتحدة أعطت إسرائيل إحداثيات ذلك المبنى، لكنها ضربته مرتين، وادعت بأن الفصائل هي من ضربته.

وأشار إلى أن إسرائيل دولة مارقة ومجرمة، وهذا أمر واضح، لكن على حساب دماء شعب غزة، وتستمر في ذلك لسبب وحيد أن الولايات المتحدة الأمريكية شريكتها وتدعمها بشكل غير محدود.