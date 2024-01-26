حدث ليلا.. تصرف من إسرائيل يثير غضب أمريكا والاحتلال يقصف النازحين

يستمر الصراع في الشرق الأوسط ويزداد التوتر يومًا وراء الآخر بين روسيا وحلف الناتو مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ومعها، يغلي العالم ويتوقع اشتعال رقعة الحرب خلال الأشهر القليلة القادمة، وخلال الساعات الماضية، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها طلبت من إسرائيل سرعة وصول المساعدات إلى قطاع غزة، خلال اجتماع بين لويد أوستن ويوآف جالانت.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال، عن أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، بدأت في بناء منطقة عازلة بين قطاع غزة وإسرائيل، وهو أمر رفضته واشنطن مرارًا وتكرارًا، مما يعمق الصراع بين الحليفتين، ووفقًا لما نشرته الصحيفة الأمريكية، قال شخص مطلع على الأمر إن الهدف هو الحفاظ على هذه المنطقة نظيفة تمامًا من أي عناصر للفصائل الفلسطينية، أو بنية تحتية، أو قاذفات صواريخ، أو قذائف هاون.

العراق تتعرض لهجوم

وتعرضت العراق خلال الساعات الماضية لهجوم جديد استهدف حقل خور مور للغاز، في منطقة السليمانية بشمال العراق، بواسطة طائرة مسيرة مخففة، بحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، وأوضح مصدران، أن الانفجار أحدث أضرارًا محدودة، ولم يصب أحدا.

هجوم على قاعدة عين الأسد

وبالتزامن مع استهداف حقل الغاز، نفذت طائرة مسيرة هجومًا على قاعدة عين الأسد التابعة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وكانت تحمل متفجرات على متنها، وتبنت فصائل عراقية مسلحة استهداف القعادة الأمريكية، بحسب رويترز.

الاحتلال يقصف النازحين

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المستشفيات وتدمير القطاع الطبي في قطاع غزة، ويعيش النازحون حالة من القلق خوفًا من استهدافهم، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

ويستهدف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الأمل جنوبي غزة، كما يفرض حظر تجوال كامل في محيط المستشفى ويمنع حركة الطواقم الطبية من وإلى المستشفى.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمع للنازحين الفلسطينيين جنوبي غزة، أدى إلى استشهاد 20 فلسطينيًا وإصابة 150 آخرين، وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت في غزة.

كما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن وقوع انفجارات واشتباكات عنيفة على أطراف مخيم خان يونس جنوبي غزة.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فواشنطن أعلنت تزويد دولة الاحتلال الإسرائيلي بكمية ضخمة من الأسلحة، في صفقة وصفت بـ«الاستثنائية»، الهدف منها دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.

التوتر يزداد بين الصين وتايوان

كما يزداد التوتر بين الصين وتايوان، بعد إعلان تايوان بداية الدفعة الأولى من المجندين الجُدد الخدمة العسكرية الإجبارية لمدة عام، بعد تمديد فترة التجنيد من أربعة أشهر إلى عام كامل، بسبب مخاوف الحكومة بشأن التهديد العسكري المتزايد للصين.

كما اتهمت الصين الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي بمناوراتها العسكرية في غرب المحيط الهادئ، بعد يوم واحد من إبحار مدمرة بحرية أمريكية عبر مضيق تايوان الحساس سياسيًا، بحسب فرانس برس.