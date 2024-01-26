معهد الشرق الأوسط: قرار العدل الدولية اعتراف بالإبادة الجماعية في غزة

قال الدكتور سمير التقي باحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن قرار محكمة العدل الدولية سيكون مهما للغاية، ففيه سيكون محاكمة للقانون الدولي، بمعنى أن العالم سيعرف تماما أنه قد ارتكبت جريمة إبادة جماعية.

إبادة جماعية في غزة

وأضاف «التقي»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بالرغم أن المحكمة ستستمر في عملها على هذا الموضوع لسنوات، لكن من صلاحياتها إصدار قرار عاجل يطالب بوقف إطلاق النار، بسبب الدلائل الكافية لوجود إبادة جماعية.

مسار طويل في محكمة العدل الدولية

وتابع: «عمليا القرار حتى لو فوض إلى مجلس الأمن سيكون من غير الممكن مباشرة للدول التي تتمتع بالفيتو أن تمارسه، المحكمة الدولية تحيله إلي لكي ينفذه مجلس الأمن وليس ليعيد الموقف أو يقيم طبيعة القرار الذي اتخذته المحكمة الدولية، ومما لا شك فيه أن الموضوع سيكون له مسار طويل».