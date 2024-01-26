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سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-1-2024 في البنوك

كتب:

محمد سعيد الشماع
09:48 ص | الجمعة 26 يناير 2024
الدرهم الإماراتي - صورة تعبيرية

الدرهم الإماراتي - صورة تعبيرية

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-1-2024 في البنوك المختلفة حالة من الاستقرار، وسجلت العملة الإمارتية اليوم في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي أسعار الدرهم الإمارتي اليوم، حسب ما أعلنته مواقع البنوك الرسمية في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للشراء: 8.38 جنيه.

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بقلم محمد سعيد الشماع