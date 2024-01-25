استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25-1-2024 بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، إذ سجل في بنك مصر 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية، أسعار الدرهم الإماراتي اليوم، حسب آخر تحديث أعلنته مواقع البنوك الرسمية لأسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري، في يوم العطلة الرسمية بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس للشراء: 8.38 جنيه.