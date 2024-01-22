سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 22-1-2024 في البنوك المصرية، ليسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 22-1-2024 في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين داخل بنك مصر 8.39 جنيه بيعا و8.38 جنيه شراءً.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الاثنين داخل بنك القاهرة عند 8.38 جنيه للبيع أما سعر الشراء فوصل إلى 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، داخل بنك الإسكندرية يبلغ 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.