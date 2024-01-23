استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في منتصف التعاملات، وسجلت العملة الإمارتية في بنك مصر 8.39 جنيه للبيع، 8.38 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الدرهم الإماراتي اليوم، حسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، والذي أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للشراء: 8.38 جنيه.