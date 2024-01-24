سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الأربعاء 24-1-2024

كشفت المواقع الرسمية للبنوك المصرية عن ثبات سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 24-1-2024 في البنوك المصرية، حيث يبلغ سعر الدرهم الإماراتي الأعلى شراءً في البنوك المصرية 8.41 جنيه أما سعر الأقل بيعا 8.39 جنيه.

وترصد السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 24-1-2024 في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات داخل البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه شراءً أما سعر البيع 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

- وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء داخل بنك مصر إلى 8.39 جنيه للبيع و8.39 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- أما سعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات الصباحية داخل مصرف أبوظبي الإسلامي يبلغ 8.41 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاسكندرية

- كما يسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 8.38 جنيه شراءً و8.42 جنيه بيعا.