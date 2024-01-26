«الري»: تنفيذ 40% من أعمال مشروع قناطر ديروط الجديدة

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

نسبة تنفيذ المشروع تتجاوز 40%

وأضافت الوزارة، في بيان، أن «سويلم» أكد أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز 40%، مشيراً إلى أنه فيما يخص الموقف التنفيذي بقنطرة فم بحر يوسف فقد تم الانتهاء من كل أعمال الخرسانة لجسم قنطرة بحر يوسف والكوبري أعلى القنطرة، كما تم إنهاء أعمال الحماية خلف قنطرة بحر يوسف، وجارٍ تركيب بوابات القنطرة والمصنعة باليابان، وتركيب منظومة التشغيل.

إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية

وأشارت إلى أن وزير الري أوضح أنه فيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية، فقد تم الانتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة الإنشاء لحماية ميول السكة الحديد، وتنفيذ قناة التحويلة في قنطرة الابراهيمية تمهيداً للبدء في الإنشاء، موضحا أنه في قنطرة الديروطية تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لجسم القنطرة.

وفيما يخص قنطرة فم البدرمان، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر بالموقع وبدء الأعمال الخرسانية، كما تم الانتهاء من تنفيذ الأساسات والحوائط الخرسانية بكل من قنطرتي أبو جبل والساحلية، وتجرى أعمال اختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كل العناصر، كما تم تصنيع بوابات القناطر الكبيرة «فم بحر يوسف - حجز الإبراهيمية» في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة «البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي - الساحلية» في مصر، مع استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية في عملية التحكم وتوزيع المياه.

وأوضحت الوزارة، أن وزير الري أكد أن هذا المشروع يلتزم بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامته ، من خلال التدريب على أعمال السلامة المهنية، كما يتم مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع الذي يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوى الضوضاء وجودة الهواء والاهتزازات.

يشار إلى أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، كما يهدف لتحسين عملية الري في زمام 1.60 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد هي «أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة»، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الـ5، بالإضافة لعمل كوبري علوي.