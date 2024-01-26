استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-1-2024 بالبنوك المختلفة في مصر، وسجلت العملة السعودية اليوم في البنك المركزي المصري 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الريال السعودي وفقاً لما أعلنته البنوك من خلال مواقعها الرسمية في التحديث الأخير لأسعار العملات الأجنبية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري: للبيع 8.25 جنيه، وللشراء 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري: للبيع 8.22 جنيه، وللشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك مصر: للبيع 8.22 جنيه، وللشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية: للبيع 8.25 جنيه، وللشراء 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي CIB: للبيع 8.25 جنيه، وللشراء 8.18 جنيه.