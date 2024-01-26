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«القاهرة الإخبارية»: بدء العد التنازلي لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق

كتب:

شريف سليمان
10:18 ص | الجمعة 26 يناير 2024
العراق

العراق

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بدء العد التنازلي لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق»، جاء فيه أن العراق يخطو خطوات حثيثة باتجاه جدول زمني واضح لانتهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، وهو التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

إطلاق لجنة عسكرية في بغداد

وأوضح التقرير التلفزيوني أن حكومة بغداد أعلنت أن مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي نجحت في الاتفاق على إطلاق لجنة عسكرية عليا يتمحور عملها في ملفات ثلاثة، أولها تقييم ما يمثله تنظيم داعش من مخاطر حالية أو مستقبلية، فضلا عن الاحتياجات الميدانية والتشغيلية بجانب تعزيز قدرات الأمن العراقية.

وأفاد التقرير التلفزيوني بأن الخارجية العراقية أكدت أن أهداف اللجنة العليا تشمل متابعة الخفض التدريجي للمستشارين العسكريين للتحالف وإنهاء مهمته ضد داعش وفق جدول زمني واضح، والانتقال لاحقا إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف.

ولفت التقرير إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أكدت اتفاقها مع الجانب العراقي حول المحاور الثلاثة لعمل اللجنة العليا، مشيرة إلى أنها ستبدأ عملها خلال أيام.

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بقلم شريف سليمان