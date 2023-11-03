موعد صلاة الجمعة في المحافظات بعد أسبوع من تطبيق التوقيت الشتوي

مر أسبوع على العودة إلى التوقيت الشتوي، لكن ما تزال هناك حالة من الارتباك لدى كثير من المواطنين، فيما يخص حفظ مواقيت الصلوات الخمس في جميع المحافظات، إذ يسعون دائما للتأكد منها، لحين اعتياد تلك المواعيد، بعد أن تقرر تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس قبل الماضي، ومن أبرزها موعد صلاة الجمعة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة، عبر موقعها الرسمي، توقيتات الصلوات المختلفة على مدار اليوم، من بينها موعد صلاة الجمعة في جميع المحافظات.

موعد صلاة الجمعة في المحافظات

ويختلف موعد صلاة الجمعة اليوم في جميع المحافظات، بناء على فرق التوقيت بين كل أقليم، إذ جاء موعدها كالتالي:

- القاهرة: 11.39 صباحا.

- الجيزة: 11.39 صباحا

- الإسكندرية: 11.44 صباحا.

- الدقهلية: 11.38 صباحا.

- الغربية: 11.39 صباحا.

- الشرقية: 11.37 صباحا.

- مرسى مطروح: 11.55 صباحا.

- بني سويف: 11.39 صباحا.

- أسيوط: 11.39 صباحا.

- المنيا: 11.40 صباحا.

- سوهاج: 11.37 صباحا.

- الأقصر: 11.33 صباحا.

- أسوان: 11.32 صباحا.

- شمال سيناء: 11.29 صباحا.

- جنوب سيناء: 11.28 صباحا.