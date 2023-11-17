موعد صلاة الجمعة اليوم في المدن والمحافظات المختلفة

تحرص الهيئة العامة للمساحة، على نشر مواقيت الصلاة المختلفة باستمرار، لتقديم خدمة هامة لمن يريد أداء أحد أركان الإسلام الخمس، ومنها موعد صلاة الجمعة اليوم الذي يهتم فيه الكثيرون بالاستماع إلى خطبة الجمعة في المساجد المختلفة.

أوضحت الهيئة العامة للمساحة عبر الموقع الرسمي الخاص بها مواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر 2023، ومنها موعد صلاة الجمعة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

ويأتي موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 17 نوفمبر الجاري في مختلف محافظات مصر، كما يلي:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة: أذان الظهر في تمام الساعة 11:41 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الغربية: أذان الظهر عند الساعة 11:42 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في بني سويف: أذان الظهر الساعة 11:42 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في المنيا: أذان الظهر الساعة 11:43 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ: أذان الظهر الساعة 11:29 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية: أذان الظهر الساعة 11:47 مساء.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط: أذان الظهر الساعة 11:40 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج: أذان الظهر الساعة 11:38 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في قنا: أذان الظهر الساعة 11:34 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر: أذان الظهر الساعة 11:34 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في أسوان: أذان الظهر الساعة 11:33 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم: أذان الظهر الساعة 11:41 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية: أذان الظهر الساعة 11:39 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح: أذان الظهر الساعة 11:57 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ: أذان الظهر الساعة 11:43 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة: أذان الظهر الساعة 11:45 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية: أذان الظهر الساعة 11:37 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في دمياط: أذان الظهر الساعة 11:39 مساءً.