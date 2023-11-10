موعد صلاة الجمعة اليوم في المحافظات.. «عشان ماتفوتكش الخطبة»

مر ما يقرب من أسبوعين على تغيير التوقيت الشتوي 2023، وما زال كثير من المواطنين يهتمون بمعرفة موعد صلاة الجمعة منعا لحدوث أي خطأ ناتج عن تعودهم على التوقيت الصيفي، ما يجعل الهيئة العامة للمساحة، تعلن مواقيت الصلاة باستمرار.

أوضحت الهيئة العامة للمساحة عبر الموقع الرسمي الخاص بها مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير موعد صلاة الجمعة في جميع المحافظات.

موعد صلاة الجمعة اليوم في المحافظات

جاء موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 10 نوفمبر الجاري في مختلف محافظات مصر، كالتالي:

- موعد صلاة الجمعة في القاهرة: الساعة 11:39 صباحا.

- الجيزة: الساعة 11:40 صباحا.

- الإسكندرية: الساعة 11:44 صباحا.

- الدقهلية: الساعة 11:38 صباحا.

- الغربية: الساعة الساعة 11:39 صباحا.

- قنا: 11:33 صباحا.

- أسوان: 11:33 صباحا.

- مرسى مطروح: 11:55 صباحا.

- الإسماعيلية 11:35 صباحا.

- شرم الشيخ: 11:27 صباحا.