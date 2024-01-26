خريطة قطع الكهرباء اليوم بالقليوبية لمدة 4 ساعات.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة كهرباء محافظة القليوبية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قطع الكهرباء اليوم الجمعة عن عدة أماكن تابعة لها، وحدد البيان موعد قطع الكهرباء وأماكن فصل التيار الكهربائي وموعد عودة الكهرباء اليوم وسبب قطع الكهرباء اليوم.

موعد قطع الكهرباء عودتها بالقليوبية

يجري قطع الكهرباء اليوم الجمعة وفقا لشركة كهرباء القليوبية بدءً من الساعة السادسة صباحا، على أن يعود التيار في العاشرة صباحًا، لإجراء صيانة عاجلة بلوحة توزيع مناطق بمركز ومدينة بنها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

أماكن قطع الكهرباء اليوم

يجري قطع الكهرباء عن مدينة بنها بمناطق «إشارة السكة الحديد، ومجمع محاكم بنها، وصوامع الغلال، والشركة الشرقية، ومصنع بهلر، ومصانع توشيبا العربي ومصنع الزيوت والصابون، والمطحن الآلي، وقرية سندنهور، وقرية فرسيس، وكفر فرنسيس، وقرية الرملة، وقرية ميت العطار، وقرية ميت عاصم، وقرية مرصفا، وقرية مجول، وقرية طحله، وكفر طحله، والمنشية، الزراعة، كفر مناقر، عزبة السوق، عزبه البرنس، منيشه النور».

نصائح قطع الكهرباء بالقليوبية

وأهابت شركة كهرباء القليوبية بالمواطنين بأماكن قطع الكهرباء، بتوفير مغذي بديل خاصة أصحاب المخابز والمحال الخدمية والمخابز والمستشفيات.